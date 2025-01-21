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Около 30 жителей Иркутска были пойманы за рулем в нетрезвом виде

12 водителей отказались проходить медосвидетельствование на месте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске за выходные дни в состоянии опьянения за рулем было поймано 27 человек. Из них 12 отказались пройти проверку на наличие алкоголя на месте. Как сообщили в Госавтоинспекции города, главной целью рейдов было неполучение аварий с участием нетрезвых автомобилистов и их выявление.

— Все составленные материалы направлены в суд для принятия правового решения, — поделились инспекторы.

Стоит отметить, что за вождение в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования влечет штраф 45 тысяч рублей и лишения водительских прав до двух лет. А вот если подобное нарушение происходит во второй раз то гражданину грозит уголовная ответственность.