Около 30 жителей Иркутска были пойманы за рулем в нетрезвом виде

Стоит отметить, что за вождение в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования влечет штраф 45 тысяч рублей и лишения водительских прав до двух лет. А вот если подобное нарушение происходит во второй раз то гражданину грозит уголовная ответственность.