Около 30 жителей Иркутска были пойманы за рулем в нетрезвом виде

В Иркутске за выходные дни в состоянии опьянения за рулем было поймано 27 человек. Из них 12 отказались пройти проверку на наличие алкоголя на месте. Как сообщили в Госавтоинспекции города, главной целью рейдов было неполучение аварий с участием нетрезвых автомобилистов и их выявление.
— Все составленные материалы направлены в суд для принятия правового решения, — поделились инспекторы.
Стоит отметить, что за вождение в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования влечет штраф 45 тысяч рублей и лишения водительских прав до двух лет. А вот если подобное нарушение происходит во второй раз то гражданину грозит уголовная ответственность.