В Красноярске увеличат единовременное пособие при рождении детей

В Красноярске вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщает региональный Социальный фонд.
С 1 февраля единовременное пособие проиндексируют до 26 400 рублей. Сейчас его размер составляет 24 604 рубля.
Пособие может получить семья при рождении ребенка. В случае, если родилась двойня или тройня, пособие выплачивается на каждого ребенка. Автоматически выплата назначается при поступлении сведений от работодателя.
Неработающим парам нужно обратиться в Социальный фонд с заявлением в течение 6 месяцев после рождения ребенка.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске после модернизации открыли центр семьи.