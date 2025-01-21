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В Красноярске увеличат единовременное пособие при рождении детей

Его проиндексируют с 1 февраля.

Источник: AP 2024

В Красноярске вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщает региональный Социальный фонд.

С 1 февраля единовременное пособие проиндексируют до 26 400 рублей. Сейчас его размер составляет 24 604 рубля.

Пособие может получить семья при рождении ребенка. В случае, если родилась двойня или тройня, пособие выплачивается на каждого ребенка. Автоматически выплата назначается при поступлении сведений от работодателя.

Неработающим парам нужно обратиться в Социальный фонд с заявлением в течение 6 месяцев после рождения ребенка.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске после модернизации открыли центр семьи.