Проснутся ли медведи в Сибири из-за теплой зимы?

Ответил охотовед Дмитрий Беленюк.
Из-за тёплой погоды жители сибирских регионов, особенно из сельской местности, интересуются вопросом: «Не проснутся ли из-за потепления медведи»?
По словам охотоведа и преподавателя Красноярского аграрного университета Дмитрия Беленюка, раннего пробуждения медведей в наших краях ждать не стоит — мишки продолжат крепко спать до апреля. Об этом он рассказал нашим коллегам из «Город Прима».
По словам эксперта, косолапые начинают выходить из своих берлог, когда наступит стабильная плюсовая температура, поэтому сейчас сценарий их раннего пробуждения практически невозможен. Однако хозяин тайги всё же может ненадолго покинуть свои «хоромы» и чуть-чуть побродить, но после он снова уляжется в спячку.
«Во время зимовки медведи тратят 5−10% жира, остальное расходуется весной. Поэтому косолапые стараются лежать как можно дольше — пока талая вода не затопит берлоги и не разбудит хищников», — рассказал Дмитрий Беленюк.
По словам охотоведа, медведи ложатся на северных склонах и затемнённых участках, которые оттаивают позднее всего. Вдобавок в феврале самки рожают детёнышей, поэтому точно не будут выходить из берлог так рано.
«Даже в 1979 году, когда на Новый год в Красноярске шёл дождь, медведи выходили из спячки, делали несколько кругов вокруг берлоги и снова засыпали. Поэтому появления косолапых раньше апреля ждать точно не стоит», — отметил охотовед.