Проснутся ли медведи в Сибири из-за теплой зимы?

По словам эксперта, косолапые начинают выходить из своих берлог, когда наступит стабильная плюсовая температура, поэтому сейчас сценарий их раннего пробуждения практически невозможен. Однако хозяин тайги всё же может ненадолго покинуть свои «хоромы» и чуть-чуть побродить, но после он снова уляжется в спячку.