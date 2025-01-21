Красноярский генетик Крутовский пояснил, опасен ли метапневмовирус

Красноярский ученый, генетик Константин Крутовский, прокомментировал об опасности метапневмовируса. Его слова приводит пресс-служба Сибирского федерального университета.
По словам Крутовского, впервые метапневмовирус человека (hMPV) описан в 2001 году исследователями из Нидерландов.
«Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и вирусы парагриппа и кори. Исследования геномной последовательности показывают, что hMPV эволюционировал из общего предка с птичьим метапневмовирусом (AMPV), который вызывает респираторные заболевания у птиц», — рассказал генетик.
Как уверен исследователь, у этого вируса нет такого вредоносного потенциала, как у COVID-19.
Медийный шум вокруг вспышки метапневмовируса в Китае в конце 2024 года ученый связывает с отголосками эпидемии ковида.
Ранее сообщалось о том, какие меры профилактики помогут не заболеть норовирусом. Вспышка острой кишечной инфекции произошла в двух красноярских детских садах и в санатории на юге Красноярского края.