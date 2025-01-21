Красноярский генетик Крутовский пояснил, опасен ли метапневмовирус

«Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и вирусы парагриппа и кори. Исследования геномной последовательности показывают, что hMPV эволюционировал из общего предка с птичьим метапневмовирусом (AMPV), который вызывает респираторные заболевания у птиц», — рассказал генетик.