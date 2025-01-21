Лесные пожарные Красноярского края осваивают редкую профессию летчика-наблюдателя

«Главное на данном этапе обучения — во время полета внимательно смотреть по сторонам, сверяться с картой и искать ориентиры на местности. Одно дело — делать это в учебном классе или на тренажерах, совсем другое — находясь на борту самолета. Внизу настоящий лес, где задана точка предполагаемого пожара. Нам нужно определить его площадь, направление, состав и полноту древостоя, способ локализации и ликвидации, сделать расчет сил и средств», — рассказал Андрей Астапов.