Лесные пожарные Красноярского края осваивают редкую профессию летчика-наблюдателя

Летнабов часто называют «штучными» специалистами. Фактически это лесник, штурман и руководитель тушения пожаров в одном лице. Во время авиапатрулирования он обнаруживает очаг возгорания, анализирует ситуацию, прогнозирует развитие обстановки, рассчитывает количество необходимых для тушения сил и средств, проводит высадку лесного спецназа из самолета или вертолета, отмечает пресс-служба регионального минприроды.
Сотрудники Лесопожарного центра края Виталий Коновалов из Енисейского района и Андрей Астапов из Пировского муниципального округа уже изучили воздушную навигацию, охрану лесов от пожаров, радиосвязь и другие дисциплины в теории. Прошли десантную, аварийно-спасательную, тренажерную подготовку и приступили к первым тренировочным полетам на самолетах Cessna и Ан-2.
«Главное на данном этапе обучения — во время полета внимательно смотреть по сторонам, сверяться с картой и искать ориентиры на местности. Одно дело — делать это в учебном классе или на тренажерах, совсем другое — находясь на борту самолета. Внизу настоящий лес, где задана точка предполагаемого пожара. Нам нужно определить его площадь, направление, состав и полноту древостоя, способ локализации и ликвидации, сделать расчет сил и средств», — рассказал Андрей Астапов.
Всего в России около четырехсот обладателей этой редкой профессии, 52 из них работают в Красноярском крае.