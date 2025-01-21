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Жителей Башкирии предупредили об ограничении движения на трассе М-5 «Урал»

Меры приняты в связи с неблагоприятными метеорологическими погодными условиями.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 53% 772 мм рт. ст. +2°
Источник: Башинформ

Временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, а также грузовых транспортных средств ввели сегодня с 7 часов утра на 1548+651 км, 1780 км М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара- Уфа — Челябинск. Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, меры приняты в связи с неблагоприятными метеорологическими погодными условиями — сильным снегом, метелью и гололедицей.

«При возникновении нештатных ситуаций вы можете позвонить в дежурную часть ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ по телефонам: 235−84−02, 233−27−31», — проинформировали участников дорожного движения в ведомстве.