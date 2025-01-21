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Почему в красноярских автобусах не всегда открывают переднюю и заднюю двери?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дептрансе Красноярска рассказали, почему в некоторых городских автобусах не открывают все двери на посадку и высадку.

Источник: НИА Красноярск

Решение о том, чтобы задействовать только одну дверь, экипажи автобуса принимают в первую очередь зимой и при условии того, что в автобусе мало пассажиров. Это связано с низкими температурами на улицах и необходимостью обогрева салона. Тем не менее, если пассажир просит открыть определенную дверь, водитель обязан это сделать.

Кроме того, не открывают все двери в тех автобусах, где нет кондуктора и принимает оплату водитель.

В ведомстве добавляют, что к выходу из общественного транспорта нужно готовиться заблаговременно, а о нарушениях стоит сообщать по номеру 256−84−00.