Почему в красноярских автобусах не всегда открывают переднюю и заднюю двери?

Решение о том, чтобы задействовать только одну дверь, экипажи автобуса принимают в первую очередь зимой и при условии того, что в автобусе мало пассажиров. Это связано с низкими температурами на улицах и необходимостью обогрева салона. Тем не менее, если пассажир просит открыть определенную дверь, водитель обязан это сделать.