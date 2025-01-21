В Челябинской области из-за непогоды частично закрыли трассу М-5

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метель, гололедица) с 07:00 вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных и междугородных маршрутах, а также грузовых транспортных средств на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.
Ориентировочно ограничения будут действовать до 14 часов 21 января. На дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС и спецтехника.
— Просим водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием, по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал».
Напомним, четыре участка трассы М-5 общей протяжённостью 83 километра, расположенные в горнозаводской зоне Челябинской области, расширят до четырёх полос. Работы проведут в несколько этапов.