В Челябинской области из-за непогоды частично закрыли трассу М-5

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метель, гололедица) с 07:00 вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных и междугородных маршрутах, а также грузовых транспортных средств на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.