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В Челябинской области из-за непогоды частично закрыли трассу М-5

Во вторник, 21 января, на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области из-за непогоды закрыли движение грузового и пассажирского транспорта. Об этом предупредили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Источник: ГАИ по Челябинской области

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метель, гололедица) с 07:00 вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных и междугородных маршрутах, а также грузовых транспортных средств на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль.

сообщили в управлении.

Ориентировочно ограничения будут действовать до 14 часов 21 января. На дорогу выведены дополнительные экипажи ДПС и спецтехника.

— Просим водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием, по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал».

добавили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, четыре участка трассы М-5 общей протяжённостью 83 километра, расположенные в горнозаводской зоне Челябинской области, расширят до четырёх полос. Работы проведут в несколько этапов.