В Омской области увеличили размер детских пособий

Отделение Социального фонда России по Омской области опубликовало данные об увеличении в регионе размеров пособий на детей. Пособия увеличивают в связи с повышением на территории области МРОТ и прожиточного минимума с января этого года.
Перерасчёт произойдёт автоматически. Получатели пособий получат в феврале за январь повышенные выплаты.
Единое пособие на детей до 17 лет составит от 7,5 тысяч рублей до 14,9 тысяч рублей. Размер зависит от уровня доходов семьи. Выплата больше, если доход семьи меньше.
Единое пособие для беременных женщин после индексации составит от 8,4 тысяч рублей до 16,8 тысяч рублей.
Увеличат также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его максимальный размер составит 68 995,48 рублей. Вырастут также единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.
Ранее мы писали, что в Омской области растёт естественная убыль населения и падает рождаемость.
Первым младенцем, который появился на свет в омском роддоме в 2025 году, стала девочка Мирослава.