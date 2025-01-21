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В Башкирию придут 33-градусные морозы

Синоптики прогнозируют снег и порывистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 53% 772 мм рт. ст. +2°
Источник: АиФ

В ближайшие три дня в Башкирии значительно похолодает. В республике будет идти снег и ожидается порывистый ветер, сообщает Башгидромет.

Во вторник, 21 января, днем пойдет небольшой снег, местами — метель. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица, порывистый ветер. Температура воздуха днем составит −7,-12°.

В среду, 22 января, продолжит идти снег, в некоторых районах будет метель. Ночью и днем столбик термометра опустится до −16,-21°, ночью при прояснениях ожидается до −26°.

В четверг, 23 января, ночью похолодает до −33°. Местами снова будет идти небольшой снег. Днем потеплеет до −12,-17°.