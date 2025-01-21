В Башкирию придут 33-градусные морозы

В ближайшие три дня в Башкирии значительно похолодает. В республике будет идти снег и ожидается порывистый ветер, сообщает Башгидромет.
Во вторник, 21 января, днем пойдет небольшой снег, местами — метель. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица, порывистый ветер. Температура воздуха днем составит −7,-12°.
В среду, 22 января, продолжит идти снег, в некоторых районах будет метель. Ночью и днем столбик термометра опустится до −16,-21°, ночью при прояснениях ожидается до −26°.
В четверг, 23 января, ночью похолодает до −33°. Местами снова будет идти небольшой снег. Днем потеплеет до −12,-17°.