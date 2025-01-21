Неделя профилактики неинфекционных заболевания идет в Иркутской области

В Иркутской области с 20 января стартовала неделя профилактики неинфекционных заболеваний. До 26 января будут проходить различные лекции, тематические встречи и мастер-классы о здоровом образе жизни. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, хронические болезни приводят к инвалидности и преждевременной смертности. Например, заболевания сердечно-сосудистой системы, рак, болезни легких и диабет.