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Новосибирский «Горводоканал» привлекли к делу о вреде природы на 936 млн

Ущерб нанесён болотному массиву со стороны аэропорта Толмачёво.

Источник: Freepik

МУП «Горводоканал» привлекли в качестве третьего лица в деле об ущербе болотному массиву со стороны аэропорта Толмачёво, который насчитывает 935,5 млн рублей. Об этом рассказал «Интерфакс».

Истцом выступает сибирский Росприроднадзор. По данным портала, его представитель в суде заявил: в 2020—2021 гг. ведомство выявило превышение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, стекающих в Толмачёвские согры (болото). Тогда виновным признали аэропорт, а ущерб оценили в 935,5 млн рублей,

Тем временем представитель воздушной гавани указала, что загрязняющие вещества стекли из трубы, в которую попадали стоки аэропорта и «Горводоканала», пишет онлайн-издание. А из пробы нельзя понять — кому именно принадлежат загрязняющие вещества.

Заседание с участием МУП «Горводоканал» назначено на 18 февраля 2025 года.

экология