Новосибирский «Горводоканал» привлекли к делу о вреде природы на 936 млн

Тем временем представитель воздушной гавани указала, что загрязняющие вещества стекли из трубы, в которую попадали стоки аэропорта и «Горводоканала», пишет онлайн-издание. А из пробы нельзя понять — кому именно принадлежат загрязняющие вещества.