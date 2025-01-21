Новосибирский «Горводоканал» привлекли к делу о вреде природы на 936 млн

МУП «Горводоканал» привлекли в качестве третьего лица в деле об ущербе болотному массиву со стороны аэропорта Толмачёво, который насчитывает 935,5 млн рублей. Об этом рассказал «Интерфакс».
Истцом выступает сибирский Росприроднадзор. По данным портала, его представитель в суде заявил: в 2020—2021 гг. ведомство выявило превышение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, стекающих в Толмачёвские согры (болото). Тогда виновным признали аэропорт, а ущерб оценили в 935,5 млн рублей,
Тем временем представитель воздушной гавани указала, что загрязняющие вещества стекли из трубы, в которую попадали стоки аэропорта и «Горводоканала», пишет онлайн-издание. А из пробы нельзя понять — кому именно принадлежат загрязняющие вещества.
Заседание с участием МУП «Горводоканал» назначено на 18 февраля 2025 года.