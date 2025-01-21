300 автомобилей скопились на терминале в Темиртау из-за непогоды

21 января в северных регионах синоптики прогнозируют сильный снег, в южных — осадки в виде дождя и снега, местами низовую метель. В целом по республике ожидается туман, гололед и метель с усилением ветра до 15−28 метров в секунду. На востоке, юге и юго-востоке страны порывы могут достигать 30 метров в секунду.