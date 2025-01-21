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300 автомобилей скопились на терминале в Темиртау из-за непогоды

АСТАНА, 21 янв— Sputnik. 300 автомобилей скопились на терминале в Темиртау минувшей ночью из-за непогоды, сообщает МВД. В регионах бушуют метели и ураганы, на дорогах плохая видимость.

Источник: Polisia.kz

«Мы просим всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями информации о состоянии автодорог и учитывать рекомендации экстренных служб».

сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов.

В той же Карагандинской области на автодороге «Осакаровка-Молодежный» из съехавшего в кювет легковой машины эвакуированы три человека. К счастью никто не пострадал.

Департамент полиции Карагандинской области настоятельно рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий и открытия трассы.

Минувшей ночью и в Улытауской области в снежный занос попал автомобиль с тремя пассажирами.

Между тем, утром 21 января «КазАвтоЖол» заявил, что в 08:30 в связи ухудшением походных условий вводятся ограничения для всех видов транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Карагандинская область: трасса «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 51−266, уч. граница Акмолинской области — город Темиртау.

Акмолинская область: трасса «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 35−51, участок поселка Кабанбай батыр — граница Карагандинской области.

Предположительно, дороги должны открыть вечером в 20:00, все будет зависеть от погодных условий.

В Астане так же метели и сильный ветер, в среду и четверг синоптики прогнозируют понижение температуры до −30 градусов.

21 января в северных регионах синоптики прогнозируют сильный снег, в южных — осадки в виде дождя и снега, местами низовую метель. В целом по республике ожидается туман, гололед и метель с усилением ветра до 15−28 метров в секунду. На востоке, юге и юго-востоке страны порывы могут достигать 30 метров в секунду.