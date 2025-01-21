Движение большегрузов в Новосибирске ограничили сразу на трёх дорогах

По поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана прокуратура инициировала введение ограничений на движение большегрузных автомобилей по автомобильным дорогам местного значения в районах добычи полезных ископаемых.
По предложениям прокуроров были приняты муниципальные нормативные правовые акты об ограничении движения большегрузного транспорта в г. Тогучине, с. Лекарственном Тогучинского района и р. п. Дорогино Черепановского района.
Администрацией р. п. Дорогино в расходной части бюджета на 2025 год также предусмотрены средства на установку соответствующих дорожных знаков.
Прокуратура продолжит контролировать принятие аналогичных актов в других муниципальных образованиях, ограничивающих движение транспортных средств в весенний и летний периоды 2025 года для обеспечения сохранности автомобильных дорог.