Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение большегрузов в Новосибирске ограничили сразу на трёх дорогах

Инициатором запрета выступила прокуратура.

Источник: Om1 Новосибирск

По поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана прокуратура инициировала введение ограничений на движение большегрузных автомобилей по автомобильным дорогам местного значения в районах добычи полезных ископаемых.

По предложениям прокуроров были приняты муниципальные нормативные правовые акты об ограничении движения большегрузного транспорта в г. Тогучине, с. Лекарственном Тогучинского района и р. п. Дорогино Черепановского района.

Администрацией р. п. Дорогино в расходной части бюджета на 2025 год также предусмотрены средства на установку соответствующих дорожных знаков.

Прокуратура продолжит контролировать принятие аналогичных актов в других муниципальных образованиях, ограничивающих движение транспортных средств в весенний и летний периоды 2025 года для обеспечения сохранности автомобильных дорог.