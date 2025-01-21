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Жителям более 100 домов в Новосибирске вернули тепло

НОВОСИБИРСК, 21 января, ФедералПресс. Коммунальные службы устранили дефекты на теплосетях, из-за чего жители около 100 домов лишились тепла. Об этом в телеграм-канале сообщили представители Сибирской генерирующей компании (СГК).

Источник: AP 2024

«Работы на теплосетях по улицам Лазарева и Покрышкина были завершены минувшей ночью», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что теплотрассы в работе.

С начала отопительного сезона представители прокуратуры Новосибирска возбудили уже 10 административных дел в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, было внесено представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону.

Напомним, что прошлой зимой в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. Тогда по улицам сибирской столицы лился кипяток, а в домах пропало отопление. Без тепла, кроме жилых домов, остались туберкулезная больница, подстанция скорой помощи и образовательные центры.

ЖКХ