Жителям более 100 домов в Новосибирске вернули тепло

«Работы на теплосетях по улицам Лазарева и Покрышкина были завершены минувшей ночью», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что теплотрассы в работе.
С начала отопительного сезона представители прокуратуры Новосибирска возбудили уже 10 административных дел в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, было внесено представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону.
Напомним, что прошлой зимой в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. Тогда по улицам сибирской столицы лился кипяток, а в домах пропало отопление. Без тепла, кроме жилых домов, остались туберкулезная больница, подстанция скорой помощи и образовательные центры.