Жителям более 100 домов в Новосибирске вернули тепло

С начала отопительного сезона представители прокуратуры Новосибирска возбудили уже 10 административных дел в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, было внесено представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону.