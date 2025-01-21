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Снег идет, машины стоят: в Челябинске 21 января образовались 8-балльные пробки

В Челябинске утром 21 января возникли 8-балльные пробки.

Источник: Комсомольская правда

Челябинские водители в утренний час пик 21 января попали в серьезные заторы. Их интенсивность, под данным сервиса «Яндекс. Пробки», уже к 7:50 достигла 8 баллов.

Проблемы с проездом есть во всех городских районах. Особенно медленно машины движутся по плотине Шершневского водохранилища, Свердловскому проспекту, улицам Блюхера и Первой пятилетки, Копейскому шоссе.

В городе идет небольшой снег, по прогнозу, днем он продолжится.

— Минувшей ночью работало 211 единиц техники. В уборке была задействована бригада дорожных рабочих из 207 человек, — сообщили в челябинском Комитете дорожного хозяйства.