Снег идет, машины стоят: в Челябинске 21 января образовались 8-балльные пробки

Челябинские водители в утренний час пик 21 января попали в серьезные заторы. Их интенсивность, под данным сервиса «Яндекс. Пробки», уже к 7:50 достигла 8 баллов.
Проблемы с проездом есть во всех городских районах. Особенно медленно машины движутся по плотине Шершневского водохранилища, Свердловскому проспекту, улицам Блюхера и Первой пятилетки, Копейскому шоссе.
В городе идет небольшой снег, по прогнозу, днем он продолжится.
— Минувшей ночью работало 211 единиц техники. В уборке была задействована бригада дорожных рабочих из 207 человек, — сообщили в челябинском Комитете дорожного хозяйства.