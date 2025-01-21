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Названы необычные имена малышей в Омске и других городах в 2025 году

На портале «Реестра ЗАГС» в минувшую субботу, 18 января 2025 года, обновился список редких и необычных имен, которые давали своим малышам омские родители в наступившем году.

Источник: AP 2024

На этот раз в пятерку имен для девочек вошли Айгерим, Лея, Нелли, Раяна и Марта. Список редких имен для мальчиков составили Тимур, Рамиль, Артемий, Мухаммадали.

Стоит отметить, что в других регионах малышам тоже давали необычные имена. Так, в Алтайском крае родилась Аделина-Анастасия; в Воронежской области — Дарьяна; в Свердловской области мальчику дали имя Эрнис; в Севастополе — Авель; в Тамбовской области родился Гордей; в Томской — девочка Ива-Белла; в Тульской области на свет появились девочка Афина и мальчик Авдей; а в Белгородской области родители дали дочке имя Аурелия.