Названы необычные имена малышей в Омске и других городах в 2025 году

Стоит отметить, что в других регионах малышам тоже давали необычные имена. Так, в Алтайском крае родилась Аделина-Анастасия; в Воронежской области — Дарьяна; в Свердловской области мальчику дали имя Эрнис; в Севастополе — Авель; в Тамбовской области родился Гордей; в Томской — девочка Ива-Белла; в Тульской области на свет появились девочка Афина и мальчик Авдей; а в Белгородской области родители дали дочке имя Аурелия.