Пермская экоактивистка рассказала о месте, где в январе сохраняется зелень

Экоактивистка из Перми Надежда Баглей рассказала на своей странице в соцсети о природном месте, где в январе можно увидеть зелень.
«Я сейчас расскажу вам о настоящем чуде! Прямо посреди заснеженной пермской зимы, рядом с глубокими сугробами есть волшебная зелёной весенняя полянка! Тут поневоле вспомнишь о подснежниках и о братцах Месяцах», — написала Надежда Баглей.
Экоактивистка пояснила, что поляну согревает река, текущая из родника. По её словам, в давние времена все знали силу этой Святой воды, и в праздник Крещения тысячи пермяков приходили ей поклониться и полюбоваться на зелёную поляну среди зимы.
«А может быть это чудо открывается каждый год лишь на несколько крещенских дней, а потом все без следа скрывают пухлые белые сугробы? Не знаю, может быть и так. Но я увидела это чудо и показала его вам», — добавила общественница.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что экологов Перми возмутило скашивание медоносной поляны у столетнего дуба. Ранее специалисты создали проект по защите дуба с аккуратным ограждением и посадкой защитного массива шиповника.