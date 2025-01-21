Ордена Мужества передали семьям бойцов СВО из Черемхово

Сержант Юрий Щёголев пал смертью храбрых в начале 2024 года, орден передали его матери. Да рядового Салеха Билалова награду получил отец. А за Радика Закирова — жена. Героя не стало 6 января прошлого года. Мэр города отметил, что память о защитниках Отечества будет сохранена.