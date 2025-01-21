Ордена Мужества передали семьям бойцов СВО из Черемхово

В Черемхово семьям погибших бойцов спецоперации вручили ордена Мужества. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Вадим Семенов. Награды посмертно были удостоены четверо сибиряков. Старшина Евгений Кузьмин героически погиб 9 июня 2024 года. Орден передали его дочери.
— Указы о посмертном награждении четырех участников специальной военной операции подписал президент России Владимир Путин. В них сказано, что награды присуждены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга», — отметил Вадим Семенов.
Сержант Юрий Щёголев пал смертью храбрых в начале 2024 года, орден передали его матери. Да рядового Салеха Билалова награду получил отец. А за Радика Закирова — жена. Героя не стало 6 января прошлого года. Мэр города отметил, что память о защитниках Отечества будет сохранена.