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Ордена Мужества передали семьям бойцов СВО из Черемхово

Награду посмертно присвоили четырем военнослужащим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово семьям погибших бойцов спецоперации вручили ордена Мужества. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Вадим Семенов. Награды посмертно были удостоены четверо сибиряков. Старшина Евгений Кузьмин героически погиб 9 июня 2024 года. Орден передали его дочери.

— Указы о посмертном награждении четырех участников специальной военной операции подписал президент России Владимир Путин. В них сказано, что награды присуждены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга», — отметил Вадим Семенов.

Сержант Юрий Щёголев пал смертью храбрых в начале 2024 года, орден передали его матери. Да рядового Салеха Билалова награду получил отец. А за Радика Закирова — жена. Героя не стало 6 января прошлого года. Мэр города отметил, что память о защитниках Отечества будет сохранена.