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«То, что вы русские, и с вами Бог, не значит, что ваш “Крузак” может ездить по воде»: Чарли раскритиковал выезжающих на лед рыбаков Владивостока

Конголезец Чарли раскритиковал выезжающих на лед рыбаков Владивостока.

Источник: Соцсети

Студент Чарли, который родом из Африки, записал видеоролик, где рассказал о своем негодовании о рыбалке зимой. На видео парень спрашивает рыбаков из Владивостока, зачем они рыбачат «круглый год».

Помимо этого, Чарли удивился, что русские «готовы пожертвовать» дорогими автомобилями, чтобы поймать рыбу в проруби.

Известно, что африканский блогер приехал во Владивосток из Республики Конго. Чарли стал очень популярен в городе своими позитивными публикациями в Сети. На своем канале молодой человек восторженно рассказывает об обыденных вещах для приморцев.

Помимо этого, на его канале есть ролик, где парень впервые окунается в холодную прорубь на Крещение.

«Вы просили, я это сделал. Добро пожаловать на Крещение. Вот они — наши МЧС. Спаси и сохрани. Посмотри, сколько людей, наши, православные», — написал Чарли.

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