Харатьян рассказал «Известиям» о старте карьеры актера

Харатьян всегда очень избирателен в выборе ролей и проектов. Сниматься ради того, чтобы сниматься, — не его цель. Его дебютная работа случилась в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш». Дмитрию на тот момент было 15. Парня с гитарой на киностудию привела девочка, с которой он познакомился в пионерском лагере.
«Этот счастливый случай я расцениваю как подарок судьбы, видимо, я был готов к нему. Гитара была моим главным увлечением. Я болел, жил этим, как и герой Игорь Грушко, о котором снимал фильм Владимир Меньшов. Когда я впервые увидел свои телепробы на экране, это стало для меня шоком, я о себе был лучшего мнения», — поделился Харатьян.
Однако артиста утвердили на роль. «Розыгрыш» вышел на экраны необъятной страны 10 января 1977 года, а 11 января Дима Харатьян проснулся знаменитым. Но, как ему казалось, его заслуги в этом не было. Это был он, говорил тексты, которые бы мог говорить в жизни.
«Благодарю за этот бесценный подарок моего первого режиссера, первого учителя в профессии, человека, определившего мою судьбу, Владимира Валентиновича Меньшова. Спасибо, мастер!» — отметил артист.
Как признается юбиляр, популярные роли его сформировали. С ними он стал лучше, чем мог бы быть.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Харатьяна «Известиям»:
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