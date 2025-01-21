Харатьян рассказал «Известиям» о старте карьеры актера

«Этот счастливый случай я расцениваю как подарок судьбы, видимо, я был готов к нему. Гитара была моим главным увлечением. Я болел, жил этим, как и герой Игорь Грушко, о котором снимал фильм Владимир Меньшов. Когда я впервые увидел свои телепробы на экране, это стало для меня шоком, я о себе был лучшего мнения», — поделился Харатьян.