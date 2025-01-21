В Уфе вновь наблюдаются 8-балльные пробки

Что касается основных городских магистралей, то по ул. Заки Валиди движение плотное от развязки с проспектом Салавата Юлаева до ул. Цюрупы, средняя скорость — 22,4 км/ч. По проспекту С. Юлаева движение не затруднено, движение плотное на подъем на ул. З. Валиди, средняя скорость — 49,6 км/ч. По проспекту Октября движение плотное (25,3 км/ч). По ул. Менделеева движение плотное от ул. Бакалинской до ул. Генерала Горбатова (19,2 км/ч). По ул. М. Жукова движение плотное от ул. Б. Бикбая до ул. Сипайловской, ул. Новоженова до ул. Трамвайной, средняя скорость здесь 24,9 км/ч.