Скончался судья Арбитражного суда Пермского края Виктор Круглянин

На 77-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Пермского края в почетной отставке Виктор Круглянин. Его не стало 19 января, сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Более 31 года своей профессиональной деятельности Виктор Михайлович посвятил юридической специальности. В том числе больше 17 лет проработал судьей Арбитражного суда Пермской области, а затем Пермского края. Он рассматривал споры, возникающие из гражданских правоотношений.
Коллектив Арбитражного суда Пермского края выразил соболезнования родным и близким Виктора Михайловича. Прощание состоится 21 января. Оно пройдет в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми на улице Старцева, 140А. Начало в 15:00.