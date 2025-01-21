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Скончался судья Арбитражного суда Пермского края Виктор Круглянин

Прощание с ним состоится 21 января.

Источник: Комсомольская правда

На 77-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Пермского края в почетной отставке Виктор Круглянин. Его не стало 19 января, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Более 31 года своей профессиональной деятельности Виктор Михайлович посвятил юридической специальности. В том числе больше 17 лет проработал судьей Арбитражного суда Пермской области, а затем Пермского края. Он рассматривал споры, возникающие из гражданских правоотношений.

Коллектив Арбитражного суда Пермского края выразил соболезнования родным и близким Виктора Михайловича. Прощание состоится 21 января. Оно пройдет в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми на улице Старцева, 140А. Начало в 15:00.