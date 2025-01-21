Скончался судья Арбитражного суда Пермского края Виктор Круглянин

Более 31 года своей профессиональной деятельности Виктор Михайлович посвятил юридической специальности. В том числе больше 17 лет проработал судьей Арбитражного суда Пермской области, а затем Пермского края. Он рассматривал споры, возникающие из гражданских правоотношений.