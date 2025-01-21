Артисты Хабаровского музыкального театра выступят на сцене «Геликон-оперы»

С 28 января по 4 февраля труппа Хабаровского краевого музыкального академического театра представит свою гастрольную программу в Москве. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», артисты подготовили для столичных зрителей концерт «Мы вместе» и музыкальную поэму «Мцыри». Кроме того, артисты проведут гала-концерт в госпитале, где на лечении в настоящее время находятся участники специальной военной операции.
По информации пресс-службы министерства культуры Хабаровского края, одной из площадок для труппы в Москве станет сцена учебного театра ГИТИС. Так, 28 января там представят музыкальную поэму «Мцыри», постановкой которой занимался как раз выпускник института Фёдор Шалагин, а 29 января проведут гала-концерт «Мы вместе» — в нём поучаствуют вокалисты ХМТ и студенты ГИТИСа.
Продолжатся гастроли 2 февраля — в этот день труппа выступит в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил, где вновь порадует зрителей музыкальными номерами из гала-концерта. Завершающим событием творческого путешествия станет выступление артистов на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера» 4 февраля.
— Труппа театра с нетерпением ждет встречи с московскими зрителями, а также с нашими друзьями и коллегами, которые проявили заботу и не остались равнодушными к судьбе ХМТ. Зрители увидят первую премьеру после пожара — музыкальную поэму «Мцыри», а также смогут насладиться бессмертными хитами из известных оперетт на концерте «Мы вместе», и, конечно же, выразить поддержку нашему театру, — сказал худрук ХМТ Никита Туранов.
Кроме того, 1 февраля в Москве состоится гала-концерт труппы в госпитале для участников СВО. Артисты таким образом выразят поддержку тем, кто вносит свой неоценимый вклад в защиту Родины. В театре надеются, что выступление укрепит моральный дух героев и защитников и покажет, что они не одни.
Напомним, что в феврале труппа Хабаровского краевого музыкального академического театра в рамках гастролей в феврале выступит на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Запланированы показы шоу света, видео и звука «Неоклассика. Лучшее», музыкального ревю «Короли оперетты», поэмы «Мцыри», моноспектакля «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой», а также музыкальной сказки для юных зрителей «Лесные приключения».