Артисты Хабаровского музыкального театра выступят на сцене «Геликон-оперы»

— Труппа театра с нетерпением ждет встречи с московскими зрителями, а также с нашими друзьями и коллегами, которые проявили заботу и не остались равнодушными к судьбе ХМТ. Зрители увидят первую премьеру после пожара — музыкальную поэму «Мцыри», а также смогут насладиться бессмертными хитами из известных оперетт на концерте «Мы вместе», и, конечно же, выразить поддержку нашему театру, — сказал худрук ХМТ Никита Туранов.