В Башкирии ударят 33-градусные морозы

В Башкирии резко изменится характер погоды. По словам республиканских синоптиков, на республику обрушатся морозы. Порой столбики термометров после аномального начала января будут показывать −33 градуса.
Резкое снижение температур также будет сопровождаться неблагоприятными природными явлениями. Так, 22 января, ночью ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель, днем местами небольшой снег, сильный северный ветер.
— Температура воздуха ночью и днем составит −16,-21°, ночью при прояснениях до −26°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.
Еще холоднее будет в четверг, 23 января. Столбики термометров ночью упадут до −23,-28°, при прояснениях до −33°, днем ожидается −12,-17°. Также синоптики предупреждают о снеге и порывистом ветре.
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