Кто имеет право на отсрочку от весеннего призыва

Также особые требования предъявляются к образованию кандидата на отсрочку и компании, в которой он работает. Первое, например, должно быть сугубо техническим: согласно «Перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490», к нему могут относиться математика, физика, радиофизика, информатика и вычислительная техника, картография и геоинформатика, компьютерная безопасность, радиотехника и так далее. Что же касается компании, то она должна относиться к списку аккредитованных государством. Проверить, входит в него ваша компания или нет, можно прямо на «Госуслугах» — для этого следует в специальном окошке указать ее название или ИНН.