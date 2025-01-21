Кто имеет право на отсрочку от весеннего призыва

С 21 января IT-специалисты, работающие в аккредитованных компаниях, смогут подать заявление на отсрочку от весеннего призыва. Соответствующее напоминание появилось на портале «Госуслуги». ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) рассказывает, каким критериям должен соответствовать специалист, чтобы получить такое право, и кому еще полагается временное освобождение от службы по призыву.
Освободят не всех.
Как сообщается на сайте «Госуслуг» (6+), для того чтобы получить отсрочку, IT-специалист должен соответствовать ряду критериев. Ему должно быть от 18 до 30 лет, он должен иметь гражданство России и определенный стаж работы: не менее 11 месяцев в текущей или других аккредитованных компаниях. Исключение могут сделать лишь в том случае, если человек только-только окончил вуз.
Также особые требования предъявляются к образованию кандидата на отсрочку и компании, в которой он работает. Первое, например, должно быть сугубо техническим: согласно «Перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490», к нему могут относиться математика, физика, радиофизика, информатика и вычислительная техника, картография и геоинформатика, компьютерная безопасность, радиотехника и так далее. Что же касается компании, то она должна относиться к списку аккредитованных государством. Проверить, входит в него ваша компания или нет, можно прямо на «Госуслугах» — для этого следует в специальном окошке указать ее название или ИНН.
Кому еще полагается отсрочка?
Категории призывников, которым положена отсрочка, то есть временное освобождение от призыва, подробно перечислены в статье 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». В последний раз изменения в него вносили в сентябре 2024 года — тогда отсрочку распространили на сотрудников прокуратуры и следственного комитета. Помимо них, воспользоваться таким правом могут:
По состоянию здоровья. Те, кого признали временно негодными к военной службе по состоянию здоровья. Это категория «Г», в основном к ней относятся те, кто находится на лечении, восстанавливается после операции или травмы. Так, например, согласно перечню заболеваний, на категорию «Г» могут рассчитывать те, у кого диагностированы временные функциональные расстройства после лучевой терапии, после обострения хронических болезней, нарушение функций костно-мышечной системы вследствие ранений или других внешних факторов и так далее. Максимальный срок, на который по этому пункту предоставляется отсрочка, — один год.
По семейному положению. Также отсрочку дают тем, кто ухаживает за родственниками: отцом, матерью, женой, родной сестрой или братом, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Но с одной важной оговоркой — если уходом заниматься больше некому. Сюда же относятся опекуны несовершеннолетних братьев или сестер, отцы-одиночки, отцы двух и более детей и отцы детей-инвалидов в возрасте до трех лет, а также имеющие ребенка и супругу, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.
По месту работы. Отсрочка также предоставляется депутатам Госдумы, депутатам субъектов, представительных органов муниципальных образований и главам муниципальных образований. Не подлежат призыву и те, кто работает в Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, системе ФСИН, прокуратуре, таможне, следственном комитете при наличии у них высшего образования и специальных званий — например, классных чинов прокурорских работников.
По месту учебы. На отсрочку могут рассчитывать также студенты, обучающиеся по очным формам обучения в колледжах и вузах, имеющих государственную аккредитацию. Причем не важно, учится студент на бюджете или же на платном отделении, — право на временное освобождение от призыва будет работать в любом случае.