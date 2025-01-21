Пермяков призывают регистрироваться для участия в «Лыжне России — 2025»

«Присоединиться к празднику спорта может любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. Испытать свои силы можно на трёх дистанциях: 2 км — для всех желающих без учёта возраста, 5 км — для юношей и девушек 2007 года рождения и моложе и 10 км — для мужчин и женщин 2006 года рождения и старше», — пояснили в краевом минспорта.