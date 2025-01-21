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Пермяков призывают регистрироваться для участия в «Лыжне России — 2025»

Соревнования будут проходить 8 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Жители Прикамья уже сейчас могут зарегистрироваться для участия в «Лыжне России — 2025», рассказали в краевом минспорта.

Состязания в Пермском крае будут проходить 8 февраля. Старт будет дан одновременно во всех муниципалитетах региона.

В Перми для «Лыжни России», как и в прошлом году, выделили две базы: «Пермские медведи» и «Прикамье».

«Присоединиться к празднику спорта может любой желающий независимо от возраста и физической подготовки. Испытать свои силы можно на трёх дистанциях: 2 км — для всех желающих без учёта возраста, 5 км — для юношей и девушек 2007 года рождения и моложе и 10 км — для мужчин и женщин 2006 года рождения и старше», — пояснили в краевом минспорта.

Участие в «Лыжне России» бесплатное, но необходима предварительная регистрация на портале «Госуслуги».

Напомним, «Лыжня России — 2024» в Перми собрала 10 тысяч человек. В забеге на два километра приняли участие пять многодетных семей.

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