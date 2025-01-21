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Наставник омского «Авангарда» Ги Буше возглавил рейтинг тренеров

Анализ работы главных тренеров команд КХЛ провело издание «Чемпионат».

Источник: Соцсети

Сетевое спортивное издание «Чемпионат» составило рейтинг главных тренеров команд Континентальной хоккейной лиги в текущем сезоне. При составлении рейтинга специалисты учитывали доверие к тренеру в клубе в целом, результаты команды, качество игр и общественное мнение.

Рейтинг возглавил наставник омского «Авангарда», 53-летний канадец Ги Буше. Омских хоккеистов он тренирует с 12 декабря прошлого года.

Наставник омичей обошёл Игоря Никитина («Локомотив»), Николая Заварухина («Автомобилист»), Андрея Разина («Металлург») и Бенуа Гру («Трактор»).

Под руководством Ги Буше «Авангард» после целой серии поражений впервые в сезоне выиграл шесть игр подряд. Победную серию «ястребы» прервали только накануне, 20 января, уступив в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 4:0.

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