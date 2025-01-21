Наставник омского «Авангарда» Ги Буше возглавил рейтинг тренеров

Под руководством Ги Буше «Авангард» после целой серии поражений впервые в сезоне выиграл шесть игр подряд. Победную серию «ястребы» прервали только накануне, 20 января, уступив в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 4:0.