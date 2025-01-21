Центр Симферополя останется без воды — адреса

Кроме того, будет ограничено водоснабжение по улицам Чехова (частично), Караимская (частично), Турецкая, Севастопольская (частично), Сергеева-Ценского, Некрасова, Одесская, Гоголя (частично), Самокиша, Крылова (частично). Также воды временно не будет на прилегающих улицах и переулках.