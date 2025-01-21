Центр Симферополя останется без воды — адреса

По информации предприятия, 22 января в период с 09:00 до 17:00 (ориентировочно) в связи с аварийными работами воду отключат в Симферополе по проспекту Кирова (частично).
Кроме того, будет ограничено водоснабжение по улицам Чехова (частично), Караимская (частично), Турецкая, Севастопольская (частично), Сергеева-Ценского, Некрасова, Одесская, Гоголя (частично), Самокиша, Крылова (частично). Также воды временно не будет на прилегающих улицах и переулках.
На предприятии рекомендовали сделать суточный запас воды, но при этом уточнили, что подвоз воды также будет налажен.