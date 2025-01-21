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Центр Симферополя останется без воды — адреса

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. В центре Симферополя в связи с аварийными работами отключат водоснабжение. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

По информации предприятия, 22 января в период с 09:00 до 17:00 (ориентировочно) в связи с аварийными работами воду отключат в Симферополе по проспекту Кирова (частично).

Кроме того, будет ограничено водоснабжение по улицам Чехова (частично), Караимская (частично), Турецкая, Севастопольская (частично), Сергеева-Ценского, Некрасова, Одесская, Гоголя (частично), Самокиша, Крылова (частично). Также воды временно не будет на прилегающих улицах и переулках.

На предприятии рекомендовали сделать суточный запас воды, но при этом уточнили, что подвоз воды также будет налажен.

ЖКХ