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Органы начали проверку по факту сноса аварийного дома в Иркутске

О незаконном сносе стало известно из эфира регионального телеканала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске правоохранители начали проверку по информации о незаконном сносе аварийного дома. Как сообщили в прокуратуре, Следкоме и МВД региона, о демонтаже дома на улице Якоби стало известно из эфира регионального телеканала.

— Неустановленные лица с помощью техники разрушили признанную аварийной многоквартирную двухэтажку, из которой еще не все жильцы съехали, — поделились в Следкоме.

Сейчас следователями организована доследственная проверка по статье 330 «Самоуправство». По ее результатом будет принято процессуальное решение. Прокуратурой организована собственная проверка.