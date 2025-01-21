Органы начали проверку по факту сноса аварийного дома в Иркутске

В Иркутске правоохранители начали проверку по информации о незаконном сносе аварийного дома. Как сообщили в прокуратуре, Следкоме и МВД региона, о демонтаже дома на улице Якоби стало известно из эфира регионального телеканала.
— Неустановленные лица с помощью техники разрушили признанную аварийной многоквартирную двухэтажку, из которой еще не все жильцы съехали, — поделились в Следкоме.
Сейчас следователями организована доследственная проверка по статье 330 «Самоуправство». По ее результатом будет принято процессуальное решение. Прокуратурой организована собственная проверка.