В Волгоградской области на один день ограничат продажу алкоголя

В соответствии с региональным законодательством 25 января, в День российского студента, в Волгоградской области действует запрет на продажу алкоголя. Эти ограничения направлены на снижение риска возникновения происшествий во время массовых праздничных мероприятий.
Нарушителям грозят штрафы. Однако для общепита сделано исключение. Запрет не касается ресторанов, баров, кафе.
Отметим, что аналогичные ограничения действуют в Волгоградской области в Международный день защиты детей (1 июня), в День молодежи (последняя суббота июня) и в День знаний (1 сентября).