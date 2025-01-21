Отец троих детей из Осинского района погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Осинский район. Защитник Отечества родом из села Ирхидей погиб во время проведения спецоперации. Как сообщили в пресс-службе администрации района Фариду Газизянову было 39 лет, когда он пал смертью храбрых.
— Он окончил 9 классов в МБОУ Майская СОШ, впоследствии получил и средне-специальное образование. В 2013 году создал семью, в ней на сегодняшний день воспитывается трое детей. Работал вахтовым методом, — поделились в администрации.
Контакт он подписал в октябре прошлого года, в декабре героя не стало. 21 января военнослужащего проводили в последний путь в родном селе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово семьям погибших бойцов СВО передали ордена Мужества.