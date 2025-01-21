В РФ нашли экологичный метод создания материалов для авиастроения

Оксид графена находит широкое применение в науке и технике, химической промышленности, используется для контроля окружающей среды. За счет высокой механической прочности и легкости его также можно использовать при создании материалов для авиастроения. По словам ученых, полученный благодаря разработке СГТУ оксид графена позволит повысить микротвердость конструктивных элементов и увеличить их коррозионную стойкость.