В РФ нашли экологичный метод создания материалов для авиастроения

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. В Саратове разработали новый метод синтеза оксида графена для создания материалов для авиационной промышленности. Он позволяет повысить коррозионную стойкость и отличается экологичностью, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю. А.
«Основное преимущество нового метода заключается в отсутствии сильных окислителей, что делает процесс более экологически безопасным. Кроме того, при электрохимическом окислении происходит более равномерное заполнение межслоевых пространств графита интеркалатом, а следовательно, образуются соединения с однородными свойствами», — приводятся слова автора исследования, профессора кафедры химии и химической технологии материалов СГТУ Андрея Яковлева.
Новый метод, как пояснили в вузе, заключается в получении оксида графена с помощью электрохимического окисления дисперсных порошков природного графита в сернокислом электролите. Этот подход позволяет производить полиграфеновые материалы в значительных объемах для практического применения.
«Материал на основе многослойного оксида графена многофункционален. Он может служить альтернативой катализатору на основе серной кислоты в процессе тонкого органического синтеза, обеспечивая сокращение времени реакции в 1,5−2 раза», — добавили в СГТУ.
Оксид графена находит широкое применение в науке и технике, химической промышленности, используется для контроля окружающей среды. За счет высокой механической прочности и легкости его также можно использовать при создании материалов для авиастроения. По словам ученых, полученный благодаря разработке СГТУ оксид графена позволит повысить микротвердость конструктивных элементов и увеличить их коррозионную стойкость.