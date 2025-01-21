Угрожал жизням граждан: потребовалось вмешательство прокуроров, чтобы в башкирской деревне отремонтировали мост

В Альшеевском районе Башкирии прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Надзорное ведомство выяснило, что в десяти сельсоветах на некоторых улицах отсутствовали дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». Кроме того, состояние моста через реку Курсак в деревне Идрисово не соответствовало установленным требованиям. Из-за этого, как утверждают в прокуратуре, существовали риски ДТП и угроза жизни, здоровью граждан, а также их имуществу.
Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с иском об обязании органов местного самоуправления обеспечить безопасность дорожного движения. В итоге нарушения были устранены, дорожные знаки установлены, также был проведен ремонт сооружения.
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