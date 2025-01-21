Угрожал жизням граждан: потребовалось вмешательство прокуроров, чтобы в башкирской деревне отремонтировали мост

Надзорное ведомство выяснило, что в десяти сельсоветах на некоторых улицах отсутствовали дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». Кроме того, состояние моста через реку Курсак в деревне Идрисово не соответствовало установленным требованиям. Из-за этого, как утверждают в прокуратуре, существовали риски ДТП и угроза жизни, здоровью граждан, а также их имуществу.