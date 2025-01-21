Детские пособия в Хабаровском крае увеличили в соответствии с новым прожиточным минимумом

Детские пособия, как правило, выплачиваются Отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО в каждом новом месяце за предыдущий месяц. При этом пособия за декабрь 2024 года семьи получили досрочно 25 декабря. Они были перечислены в прежнем размере. Проиндексированные выплаты за январь 2025 года с учётом новых прожиточных минимумов поступят родителям в начале февраля.