Детские пособия в Хабаровском крае увеличили в соответствии с новым прожиточным минимумом

С 1 января 2025 года в связи с повышением прожиточного минимума Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО автоматически пересчитало размер детских пособий, сообщает ИА AmurMedia.
После повышения единое пособие на детей до 17 лет составляет в Хабаровском крае — 11422 ₽, 17133 ₽, 22844 ₽, в Еврейской автономной области — 10750,50 ₽, 16125,75 ₽, 21501 ₽ Указанные суммы соответствуют 50%, 75% и100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Единое пособие для беременных женщин после повышения в Хабаровском крае составляет 11790,5 ₽, 17685,75 ₽, 23581 ₽, в Еврейской автономной области — 12080,5 ₽, 18120,75 ₽, 24161 ₽, что соответствует 50%, 75% и100% регионального прожиточного минимума трудоспособного.
Пособие назначается в зависимости от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем больше размер предоставляемой выплаты. В Хабаровском крае и ЕАО единое пособие получают родители более 100 тысяч детей и более одной тысячи беременных.
Как сообщает пресс-служба ведомства, помимо этого, Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО также увеличило ежемесячную выплату из материнского капитала, размер которой равен региональному прожиточному минимуму на ребенка и составляет в Хабаровском крае 22844 ₽, в ЕАО — 21501 ₽ Выплату из материнского капитала получают более 7,5 тысяч семей.
Детские пособия, как правило, выплачиваются Отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО в каждом новом месяце за предыдущий месяц. При этом пособия за декабрь 2024 года семьи получили досрочно 25 декабря. Они были перечислены в прежнем размере. Проиндексированные выплаты за январь 2025 года с учётом новых прожиточных минимумов поступят родителям в начале февраля.
Кроме того, увеличено единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также пособие по беременности иродам, которое теперь выплачивается в пределах от 103 285 до 794 355,80 ₽ за отпуск продолжительностью 140 дней. Конкретная сумма пособия зависит от зарплаты мамы.