«Перезвони сам»: москвичи могут протестировать новый сервис по защите от мошенников

«С развитием технологий приемы мошенников также становятся все более изощренными: они звонят от лица банков или официальных организаций, присылают заманчивые предложения о работе и выгодных распродажах, рассылают просьбы помочь со взломанных аккаунтов друзей и знакомых, а также применяют другие уловки. Мы создали бесплатный инструмент, который поможет проверить полученные сообщения. Телеграм-бот анализирует присланные скриншоты переписки, текстовое или голосовое сообщение и помогает определить, есть ли в нем признаки мошенничества. Сервис работает с применением искусственного интеллекта, включая большие языковые модели и технологии оптического распознавания текста и речи», — рассказала Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий.