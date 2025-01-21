МЧС предупреждает о тумане во вторник

В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня будет в основном облачно и без существенных осадков, лишь в Витебске прогнозируются небольшой дождь. Столбик термометра в городах поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер южный 3−8 м/с.