МЧС предупреждает о тумане во вторник

Спасатели предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Утром в отдельных районах ожидается туман, местами слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −1°С до +4°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня будет в основном облачно и без существенных осадков, лишь в Витебске прогнозируются небольшой дождь. Столбик термометра в городах поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер южный 3−8 м/с.
В Гродно во вторник ожидаются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, без существенных осадков, +1…+3°C, ветер южный 3−8 м/с.
В Бресте также синоптики обещают в основном облачную и без существенных осадков погоду, но немного теплее — до +2…+4°C. Ветер южный 3−8 м/с.