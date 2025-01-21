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МЧС предупреждает о тумане во вторник

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Туман сохранится в отдельных районах Беларуси утром во вторник, сообщается в официальном Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 53% 772 мм рт. ст. -3°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Утром в отдельных районах ожидается туман, местами слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −1°С до +4°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня будет в основном облачно и без существенных осадков, лишь в Витебске прогнозируются небольшой дождь. Столбик термометра в городах поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер южный 3−8 м/с.

В Гродно во вторник ожидаются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, без существенных осадков, +1…+3°C, ветер южный 3−8 м/с.

В Бресте также синоптики обещают в основном облачную и без существенных осадков погоду, но немного теплее — до +2…+4°C. Ветер южный 3−8 м/с.