Студент МАИ разработал систему устойчивой связи с дроном в городе

«Обычно дрон посылает оператору свои GPS-координаты. Ключевая особенность нашей системы в том, что ей не требуются эти данные для определения положения дрона в пространстве, она наводится на аппарат, пеленгуя его видеосигнал. Такое решение актуально, например, при полетах в городской среде, где много помех от Wi-Fi, а на определенной высоте сигнал GPS и вовсе отсутствует», — рассказал Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.