Студент МАИ разработал систему устойчивой связи с дроном в городе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Четверокурсник Московского авиационного института (МАИ) Артем Ковалев создал систему для беспилотников, помогающую увеличить расстояние, на котором оператор может поддерживать устойчивую связь с аппаратом. Технологией уже заинтересовался столичный Центр управления городской аэромобильностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Обычно дрон посылает оператору свои GPS-координаты. Ключевая особенность нашей системы в том, что ей не требуются эти данные для определения положения дрона в пространстве, она наводится на аппарат, пеленгуя его видеосигнал. Такое решение актуально, например, при полетах в городской среде, где много помех от Wi-Fi, а на определенной высоте сигнал GPS и вовсе отсутствует», — рассказал Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработка представляет собой блок антенн, который крепится на штатив и может свободно двигаться вокруг своей оси. При этом на беспилотник никаких дополнительных устройств не устанавливается.
Также система может работать в режиме обнаружения, сканируя пространство в поисках приближающихся аппаратов. Работа над технологией полностью завершена, система испытана и может применяться в серийных изделиях, отметили в МАИ.