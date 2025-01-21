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Студент МАИ разработал систему устойчивой связи с дроном в городе

Технологией заинтересовался столичный Центр управления городской аэромобильностью.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Четверокурсник Московского авиационного института (МАИ) Артем Ковалев создал систему для беспилотников, помогающую увеличить расстояние, на котором оператор может поддерживать устойчивую связь с аппаратом. Технологией уже заинтересовался столичный Центр управления городской аэромобильностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Обычно дрон посылает оператору свои GPS-координаты. Ключевая особенность нашей системы в том, что ей не требуются эти данные для определения положения дрона в пространстве, она наводится на аппарат, пеленгуя его видеосигнал. Такое решение актуально, например, при полетах в городской среде, где много помех от Wi-Fi, а на определенной высоте сигнал GPS и вовсе отсутствует», — рассказал Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.

Разработка представляет собой блок антенн, который крепится на штатив и может свободно двигаться вокруг своей оси. При этом на беспилотник никаких дополнительных устройств не устанавливается.

Также система может работать в режиме обнаружения, сканируя пространство в поисках приближающихся аппаратов. Работа над технологией полностью завершена, система испытана и может применяться в серийных изделиях, отметили в МАИ.