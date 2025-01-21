Пойманный после нападения на собак в Приморье тигр-подросток набрал вес

В декабре 2024 года у села Эбергард Дальнереческого района специалисты отловили амурского тигра, который на протяжении двух недель регулярно выходил в населенный пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей, а отпугнуть его не удавалось. Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что хищник оказался тигренком-подростком, который рано отделился от матери и еще не умеет охотиться на крупных копытных. Явных травм у него не нашли.