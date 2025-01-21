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В Омске для съемок фильма состарили почтовое отделение до времен 60-х

Действие фильма «Вальс со смертью» происходит в военное и послевоенное время.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжаются съемки фильма «Вальс со смертью», рассказывающего историю молодой балерины, пережившей во время Великой Отечественной войны ужасы фашистского плена. Действие фильма происходит в военные и послевоенные годы.

Для съемок одной из сцен кинематографисты преобразили одну из комнат старого кадетского корпуса, воссоздав в нем обстановку городского почтового отделения времен 60-х.

«Ориентировались на фотографии тех лет. Обстановку воссоздавали из переделанных декораций, оставшихся от съемок другого фильма про авиаконструктора Сергея Королева. Бандероли и посылки сделали из крафтовой бумаги и ящиков», — рассказала автор сценария «Вальса со смертью» Светлана Лазарева.

Напомним, съемки фильма начались в городе в августе прошлого года, омичей приглашали в массовку. Проект проект «Вальс со смертью» реализуется ООО ВОД «Волонтеры Победы» совместно с АО «Омские Медиа». Фильм получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.