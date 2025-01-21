В Омске для съемок фильма состарили почтовое отделение до времен 60-х

«Ориентировались на фотографии тех лет. Обстановку воссоздавали из переделанных декораций, оставшихся от съемок другого фильма про авиаконструктора Сергея Королева. Бандероли и посылки сделали из крафтовой бумаги и ящиков», — рассказала автор сценария «Вальса со смертью» Светлана Лазарева.