МАРТ Беларуси оштрафовал оптового поставщика из-за завышенных цен на овощи. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что при выборочной проверке крупной торговой сети, анализа документов, которые подтверждают отгрузку субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю овощами и фруктами, в поле зрения попала компания «Ай Фреш». Она занимается оптовой торговлей овощами белорусского производства.
Установлено, что в период с мая по сентябрь 2024 года компания продавала огурцы, помидоры, свежий перец, баклажаны в адрес торговой сети по ценам, которые были сформированы с превышением предельного максимального размера оптовой надбавки в размере от 0,08% до 93,5%.
Также выяснилось, что с января по сентябрь 2024 года в товарно-транспортных документах компании содержалась недостоверная информация или же не были указаны цены на баклажаны, перец, помидоры, огурцы. Экономический суд Минска вынес постановление о взыскании с фирмы более 25 тысяч рублей. Кроме того, должностное лицо привлекли к ответственности. С него будет взыскано 10 базовых величин, или 420 рублей (по состоянию на 21 января 2025 года).
Тем временем МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине.
Кстати, интернет-площадка «Куфар» назвала топ-3 самых частых запросов белорусов в 2024 году: «iPhone, платье, квартира».
А еще МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси.