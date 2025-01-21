МАРТ Беларуси оштрафовал оптового поставщика из-за завышенных цен на овощи

Также выяснилось, что с января по сентябрь 2024 года в товарно-транспортных документах компании содержалась недостоверная информация или же не были указаны цены на баклажаны, перец, помидоры, огурцы. Экономический суд Минска вынес постановление о взыскании с фирмы более 25 тысяч рублей. Кроме того, должностное лицо привлекли к ответственности. С него будет взыскано 10 базовых величин, или 420 рублей (по состоянию на 21 января 2025 года).