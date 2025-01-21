Отлов бездомных кошек и собак продолжается в Хабаровске

Также представители профильной структуры отметили, что случаи нахождения животных без владельцев на улицах города Хабаровска до конца не исключены. Основной причиной данных обстоятельств является неполнота порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, так как он не нацелен на исключение случаев нахождения животных без владельцев на территории города Хабаровска, а лишь дает возможность органам местного самоуправления начать работу по принятию необходимых мер только после получения информации о нахождении собак и кошек (в том числе о случаях нападения собак на человека) по конкретному адресу. Никакие меры превентивного характера, направленные на исключение случаев нахождения животных без владельцев на улицах городов и населенных пунктов не предусмотрены.