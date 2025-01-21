Отлов бездомных кошек и собак продолжается в Хабаровске

«Благодаря внесенным в 2024 году Правительством Хабаровского края поправкам в краевые нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере обращения с животными без владельцев, а также значительному увеличению правительством края финансирования на данные цели, в том числе выделению администрации города Хабаровска финансирования на достройку приюта для животных, сегодня администрацией Хабаровска на территории города обеспечена преимущественно стабильная обстановка в сфере обращения с животными без владельцев, а также в вопросах нанесения вреда здоровью и имуществу граждан», — прокомментировали в управлении ЖКХ и ЭЖФ администрации города Хабаровска.
Также представители профильной структуры отметили, что случаи нахождения животных без владельцев на улицах города Хабаровска до конца не исключены. Основной причиной данных обстоятельств является неполнота порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, так как он не нацелен на исключение случаев нахождения животных без владельцев на территории города Хабаровска, а лишь дает возможность органам местного самоуправления начать работу по принятию необходимых мер только после получения информации о нахождении собак и кошек (в том числе о случаях нападения собак на человека) по конкретному адресу. Никакие меры превентивного характера, направленные на исключение случаев нахождения животных без владельцев на улицах городов и населенных пунктов не предусмотрены.
«Для исправления текущей ситуации администрацией города Хабаровска в адрес краевых структур направлены предложения по изменению и дополнению действующих нормативно-правовых актов в сфере обращения с животными. Совместная конструктивная работа, которая сложилась за последние годы, обеспечит достижение необходимых результатов и в этом непростом вопросе», — сообщили в управлении ЖКХ и ЭЖФ администрации города Хабаровска.