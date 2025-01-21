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На трассе Уфа — Инзер — Белорецк из-за погоды ввели ограничения для транспорта

Меры приняты из-за метели и плохой видимости.

Источник: Комсомольская правда

Из-за ухудшения погоды в Башкирии ввели ограничения для транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ограничения коснутся грузовых и пассажирских транспортных средств на участке автодороги с 67 по 222 км (Архангельский и Белорецкий районы).

По предварительным данным, ограничения, введенные из-за метели, снега и плохой видимости, снимут в 13:00 по Уфе.

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