На трассе Уфа — Инзер — Белорецк из-за погоды ввели ограничения для транспорта

Из-за ухудшения погоды в Башкирии ввели ограничения для транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, ограничения коснутся грузовых и пассажирских транспортных средств на участке автодороги с 67 по 222 км (Архангельский и Белорецкий районы).
По предварительным данным, ограничения, введенные из-за метели, снега и плохой видимости, снимут в 13:00 по Уфе.
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