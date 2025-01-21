В Беларуси известный ликеро-водочный завод выставлен на торги за 12 млн рублей

В Беларуси известный ликеро-водочный завод выставлен на торги за 12 миллионов рублей. Информация опубликована на официальном сайте площадки по продаже имущества «Белюробеспечение».
Речь идет про ликеро-водочный завод «Можейково», распложенный в Лидском районе. Лот состоит из 14 строений. Среди них указаны цех ликеро-водочных изделий, спиртохранилище, мини-ТЭЦ, склад готовой продукции и другие. Из информации следует, что вместе с недвижимостью продается и оборудование. Начальная стоимость лота составляет более 12 миллионов рублей. Проведение торгов запланировано на 28 января 2025 года.
Тем временем построенный в центре Минска отель выставлен на торги за 3,4 млн рублей.
Ранее мы собрали десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в январе 2025: преподаватель в вуз, монтировщик шин и тракторист в парк.
Также мы писали, что МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси.