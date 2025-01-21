«Беларусбанк» запустил систему проверки реквизитов из-за мошенников. Подробности сообщили в пресс-службе банка.
«После этой новости мошенников должно бросить в холодный пот», — подчеркнули в банке.
В сообщении говорится, что банк запустил механизм для проверки реквизитов, который дает возможность анализировать информацию на принадлежность к неблагонадежным реквизитам. Кроме того, механизм позволяет определять счет или же банковскую карту, которую мошенниками могли задействовать для вывода похищенных денег.
В пресс-службе обратили внимание на то, что система также может проверять используемые в момент совершения переводов реквизиты. Если когда-либо они фигурировали в преступных схемах, то клиент не сможет завершить операцию, увидит следующее уведомление: «Денежный перевод по указанным Вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)».
Отмечается, что решение об осуществлении переводов на счет или банковскую карту будет принято после разбирательства правоохранительными органами.
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