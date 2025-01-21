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Наставник омского «Авангарда» Ги Буше возглавил рейтинг тренеров КХЛ

Ги Буше занял первое место из возможных 23-х.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше занял первое место в рейтинге тренеров КХЛ. Критериями оценки стали доверие тренеру в клубе, общественное мнение, результаты и качество игры команды в текущем сезоне.

По этим категориям Ги Буше набрал максимальных четыре балла. Рейтинг составил «Чемпионат». Второе и третье места в нем заняли тренеры «Локомотива» и «Автомобилиста»: Игорь Никитин и Николай Заварухин. Завершает рейтинг тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев — он на 23-м месте.

Напомним, канадский специалист возглавил «Авангард» в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее мы писали о разгромном поражении «ястребов» во вчерашней игре с уфимцами.