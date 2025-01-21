Наставник омского «Авангарда» Ги Буше возглавил рейтинг тренеров КХЛ

По этим категориям Ги Буше набрал максимальных четыре балла. Рейтинг составил «Чемпионат». Второе и третье места в нем заняли тренеры «Локомотива» и «Автомобилиста»: Игорь Никитин и Николай Заварухин. Завершает рейтинг тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев — он на 23-м месте.