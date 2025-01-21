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В Казахстане планируют очистить 814 километров паводкоопасных участков рек

Министерство водных ресурсов и ирригации утвердило Дорожную карту по очистке 814 километров рек для защиты от паводков, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Kapital.kz

Дорожная карта будет действовать с 2025 по 2027 год. Санация (очистка и углубление) будет проводиться на паводкоопасных участках рек близ населенных пунктов. Общая протяженность участков, на которых будет проведена очистка, составляет 814 километров.

«Дорожная карта согласована с акиматами всех включенных в документ регионов. Разработкой проектно-сметной документации по каждому проекту будут заниматься местные исполнительные органы. Санация позволит увеличить пропускную способность рек и снизить риск подтоплений во время паводков».

сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Дорожной картой определены 51 участок рек и 1 озеро в 10 областях: Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях и области Абай.

экология