Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде на набережной высадили 400 деревьев

Благоприятные погодные условия, установившиеся в Волгограде с начала 2025 года, дали возможность специалистам приступить к высадке зеленых насаждений на верхней террасе Центральной набережной.

Работы по озеленению проводятся между музеем-панорамой «Сталинградская битва» и памятником маршалу К. К. Рокоссовскому.

В последнее время на этом участке уже высажено более 400 крупномерных саженцев берез, кленов, сосен и елей, сообщили в мэрии Волгограда.

Для проведения посадочных работ был выбран период, когда у растений замедляются процессы роста и развития. Это облегчает их адаптацию на новом месте. К тому же плюсовые температуры воздуха позволяют проводить необходимые работы по подготовке почвы.

Помимо этого, для ухода за новыми и существующими растениями рабочие устанавливают систему полива. Также ведется монтаж освещения. Фонари и ландшафтные светильники будут установлены в зеленой зоне, чтобы осветить главную прогулочную аллею.

Стоит отметить, что в Волгоградской области для выполнения задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым по улучшению качества жизни горожан, продолжаются работы по созданию комфортной городской среды.

В частности, с 2014 года в регионе было реализовано около 2500 проектов по благоустройству. В их числе открытие сквера «Мы вместе», преображение улицы Краснознаменской, а также обновление ряда других общественных пространств.

При этом вместе с благоустройством городских территорий ведутся работы и по озеленению зон отдыха. Для этого специалисты подбирают растения, которые успешно приспосабливаются к климатическим условиям Волгограда.

В парках и скверах региона можно встретить разнообразные виды деревьев и кустарников, такие как красные клены, рябина, голубые ели и барбарис Тунберга.

ЖКХ