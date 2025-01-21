В Волгограде на набережной высадили 400 деревьев

Работы по озеленению проводятся между музеем-панорамой «Сталинградская битва» и памятником маршалу К. К. Рокоссовскому.
В последнее время на этом участке уже высажено более 400 крупномерных саженцев берез, кленов, сосен и елей, сообщили в мэрии Волгограда.
Для проведения посадочных работ был выбран период, когда у растений замедляются процессы роста и развития. Это облегчает их адаптацию на новом месте. К тому же плюсовые температуры воздуха позволяют проводить необходимые работы по подготовке почвы.
Помимо этого, для ухода за новыми и существующими растениями рабочие устанавливают систему полива. Также ведется монтаж освещения. Фонари и ландшафтные светильники будут установлены в зеленой зоне, чтобы осветить главную прогулочную аллею.
Стоит отметить, что в Волгоградской области для выполнения задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым по улучшению качества жизни горожан, продолжаются работы по созданию комфортной городской среды.
В частности, с 2014 года в регионе было реализовано около 2500 проектов по благоустройству. В их числе открытие сквера «Мы вместе», преображение улицы Краснознаменской, а также обновление ряда других общественных пространств.
При этом вместе с благоустройством городских территорий ведутся работы и по озеленению зон отдыха. Для этого специалисты подбирают растения, которые успешно приспосабливаются к климатическим условиям Волгограда.
В парках и скверах региона можно встретить разнообразные виды деревьев и кустарников, такие как красные клены, рябина, голубые ели и барбарис Тунберга.