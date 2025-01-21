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Сразу шесть пар двойняшек появились на свет в Приморье за неделю

В Приморье с 13 по 19 января родились 90 малышей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье в период с 13 по 19 января на свет появилось сразу шесть двоен в краевом перинатальном центре. За это время в учреждении родились 90 малышей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как поделились в медучреждении, по итогам недели новорожденные мальчики одержали победу: их родилось 54, а девочек 36.

Самым крупным новым жителем края стал мальчик весом 4500 граммов, самым маленьким также оказался мальчик, его вес составил 1400 граммов. За неделю на свет появилось шесть двоен: пять пар мальчиков и только одна пара девочек.

13 января на свет появились мальчики у семьи из Владивостока, вслед за ними, 15 января, родились еще две пары двойняшек в Артеме и в Вольно-Надеждинском.

16 января пара девочек появилась у семьи из Находки:

«В этот же день родилась еще одна двойня. Дома в селе Веденка маму и сразу двух малышей ждут папа, их старшая сестренка и родственники. В те же сутки на свет появились два сыночка у жительницы Большого Камня. Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Уже совсем скоро они отправятся домой, где их ждут папа и три старшие сестренки».