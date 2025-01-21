Сразу шесть пар двойняшек появились на свет в Приморье за неделю

«В этот же день родилась еще одна двойня. Дома в селе Веденка маму и сразу двух малышей ждут папа, их старшая сестренка и родственники. В те же сутки на свет появились два сыночка у жительницы Большого Камня. Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Уже совсем скоро они отправятся домой, где их ждут папа и три старшие сестренки».