Автомобилистов Ростовской области предупредили о гололедице и тумане

Водителей предупредили о гололедице и тумане на дорогах в Ростовской области. Об этом сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, температура воздуха упадет до −3 градусов. Из-за минусовой температуры на дорогах ожидается гололедица. В некоторых районах региона ожидается туман, видимость снизится до 500 метров. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.
Отметим, что во время таких погодных условий водителям лучше всего соблюдать безопасную скорость и дистанцию во время движения. Пешеходам также не стоит забывать о правилах дорожного движения.